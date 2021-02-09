В Танзании ученые обнаружили на скале рогатые фигуры людей

09.02.2021, 20:06, Разное

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В Танзании в заповеднике Свага Свага исследователи обнаружили необычный пример наскального искусства. На древних изображениях в убежище Амакхи 4 были изображены три рогатые фигуры людей с головами буйвола.

В основном картины были написаны красной краской, но есть и пять полностью белых рисунков. По словам доктора Мацея Гржелчика, представляющего Ягеллонский университет в Польше, древние люди изображали себя, жирафов и домашний скот. При этом, большинство картин отлично сохранились, в чем помогло их расположение за выступом скалы. Он защитил рисунки от выгорания на солнце и воздействия проточной воды.

Больше всего внимание ученых привлек наскальный рисунок с трио фигур со стилизованными головами буйвола. Изгибы рогов идут наружу от головы, поднимаясь вверх. Подобные мотивы исследователи уже видели на других скалах, расположенных на территории центральной Танзании.

Источник: glas.ru