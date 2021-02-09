Эксперты из Китая усомнились в безопасности автомобилей Tesla

09.02.2021, 20:06, Разное

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Автомобильные эксперты из Китая усомнились в безопасности электромобилей Tesla. Поводом послужили жалобы клиентов на сбои при управлении машиной и возгорание аккумуляторов.

Появившиеся нарекания со стороны владельцев Tesla не обошли стороной власти Китая, и они незамедлительно провели переговоры с руководителями подразделений компании в Шанхае и Пекине. В свою очередь в Tesla рассказали о принятии всех необходимых мер по обеспечению безопасности и защите прав потребителей. В частности, решается вопрос о ряде улучшений для управления фирменным электромобилем. В самой компании также согласились со всеми требованиями пользователей и властей Китая и не стали отрицать имеющиеся недостатки в их электромобилях.

Авторынок Китая для Tesla крайне важен, так как именно в этой стране корпорации удалось реализовать 120 тыс. транспортных средств в 2020 году. За январь было продано больше 15 тыс. автомобилей. Аналитики подсчитали, что дальше количество проданных транспортных средств будет только расти, ведь за первый месяц 2021 года в КНР было реализовано на 290% больше машин с электрическими двигателями и альтернативными видами топлива, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: lenta.ru