Ученые рассказали, почему людям нравятся фильмы ужасов

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09.02.2021, 20:04, Новости дня
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Ученые из Оксфордского колледжа Университета Эмори решили выяснить, почему одним зрителям нравятся фильмы ужасов, для других же они неинтересны или являются пугающим контентом?

По мнению психолога Кеннета Картера, любители ужастиков просто нуждаются в новых ощущениях. Это такая особенность характера, которая проявляется только у части людей, отмечает специалист.

Как правило, представители данного психотипа отличаются авантюрным характером. Они не просто любят смотреть на ужасы на экране, и в своей повседневной жизни такие люди любят рисковать. Часто это формирует непреодолимую жажду приключений. С другой стороны, тот, кто сознательно ведет размеренный образ жизни, как правило, безразличен к фильмам ужасов.



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