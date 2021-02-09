Американская компания запустила ракету на биотопливе

09.02.2021, 20:04, Новости дня

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Компания bluShift Aerospace из Соединенных Штатов объявила об успешном запуске первой в мире ракеты, работающей на биотопливе. По словам разработчиков, данное событие может открыть новое направление в развитии энергетики, а также внесет свой вклад в дело защиты экологии.

Впрочем, с такими оценками согласны далеко не все. Все-таки выхлопные газы от сжигания биотоплива мало чем отличаются от тех, которые возникают после использования нефтепродуктов. С другой стороны, известно, что биотопливо может заместить только часть нефтепродуктов.

Напомним, что некоторые ведущие авиапроизводители за последнее время создали двигатели для самолетов на биотопливе. Также его активно применяют в сфере наземного транспорта.