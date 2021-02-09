Посол Украины в Тбилиси: Саакашвили мешает двусторонним отношениям

09.02.2021, 20:02, Новости дня

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Посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван во вторник в МИД южнокавказского государства из-за призывов экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили к акциям неповиновения на его родине, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отметил украинский дипломат, «к сожалению, призывы бывшего президента Грузии не помогают строительству атмосферы между двумя странами, основанной на доверии».

Он также признал, что Саакашвили своими заявлениями мешает развитию стратегического партнерства, сообщили грузинские СМИ.

При этом Долгов отметил, что призывы бывшего президента «не помогают и народу Грузии».

«Надеюсь, что высказывания конкретного лица – гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии – не навредят нашей дружбе, желанию наших народов сблизиться еще больше», – отметил посол.

По его словам, Украине «нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер».

Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа предложил президенту Украины Владимира Зеленского обуздать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выступающего из Киева с призывами организовывать на родине масштабные акции неповиновения.

«Обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Может, наденете уздечку на своего чиновника Михаила Саакашвили, который стал еще более неадекватным и призывает своих сторонников к неповиновению?», – сообщил грузинский парламентарий.

«Это и просьба, и требование к политическому руководству Михаила Саакашвили. Обуздайте его. Мы живем в правовом государстве, которому непозволительно устраивать провокации», – сказал депутат.

Экс-президент Грузии, а ныне – глава украинского Исполкома реформ, заочно осужденный на родине на три и 6 лет лишения свободы, призвал своих сторонников развернуть по всей Грузии масштабные акции неповиновения. Члены его партии «Единое национальное движение» и сателлиты этой организации провели в Тбилиси шествие с нарушением правил комендантского часа, действующего из-за пандемии коронавируса. Теперь они выплачивают штрафы по 2 тыс. лари (более 600 долларов).

Из-за регулярных выпадов Саакашвили отношения Тбилиси и Киева охладели в последние годы.