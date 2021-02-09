Следствие проверит информацию о подкупе свидетелей в деле Ефремова

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09.02.2021, 20:02, Новости дня
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Следствие проверит сведения о возможном подкупе свидетелей, которые выступали в защиту осужденного на семь с половиной лет за ДТП актера Михаила Ефремова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить за 300 тыс. рублей каждого», – рассказал источник ТАСС. Он подчеркнул, что в рамках этого дела уже допрошен сам актер, которого этапировали в Москву, а также его бывший адвокат Эльман Пашаев. Однако они не являются подозреваемыми.

Ранее бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение.

В МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева.

Ранее Пашаев заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет.

В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».



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