Рабинович: После падения путинского режима Россия начнет болезненный процесс восстановления своих границ согласно международному праву

09.02.2021, 19:58, Разное

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Войну на Донбассе может моментально закончить и моментально закончит любой более или менее вменяемый глава государства, кроме самозванца, узурпатора власти, международного террориста, военного преступника и убийцы, которого зовут Владимир Путин.

Деоккупация Крыма является гораздо более сложным вопросом с точки зрения практического решения в сжатые сроки. Ни один, даже очень популярный в народе кандидат в президенты, не сможет выиграть честные, справедливые, демократические и свободные выборы, поставив деоккупацию Крыма в первые строчки своей предвыборной программы.

Ни один из кандидатов, выиграв выборы, не продержится у власти и двух недель, если начнет процесс моментальной деоккупации Крыма: ведь 20-летнее правление Путина не прошло бесследно, и с народом, в его большинстве, эксперимент по промывке мозгов и зомбированию был проведен не менее успешно, чем с народом Германии в 30-х годах прошлого века; более того, в каком-то смысле этот эксперимент был проведен даже более успешно.

Многие, казалось бы, даже здравомыслящие люди, все еще больны пост-имперским синдромом, и ломка будет продолжаться еще очень долго. Новому законному руководству России придется приложить много усилий, чтобы объяснять гражданам необходимость построения разрушенного Путиным государства, основанного на принципе верховенства права. В том числе, естественно, на принципе верховенства международного права, как неотъемлемой части национального.

Это является единственным возможным путем возврата в содружество европейских государств и, в конечном счете, вступления в ЕС. Я бы дал года два на приведение основной части народа РФ в чувство, в т.ч. по этому вопросу, в течение которых нужно запустить переговорный процесс с Украиной, странами ЕС, Великобританией и США, и выработать дорожную карту деоккупации Крыма, которая устроила бы все стороны не только с теоретической, но и практической точки зрения.

Семь лет оккупации и аннексии Крыма не могли, не могут и не смогут пройти бесследно во многих аспектах жизни полуострова, в том числе в гуманитарной сфере. Спросите об этом в странах Балтии, взяв 1952 год за условные семь лет (хотя они были аннексированы ранее, чем 1945 год; тем не менее именно 1952 год является семилетним временным отрезком беспрерывной оккупации).

Спросите об этом в Финляндии, взяв 1952 год за те же самые условные семь лет (с той же логикой). За семь лет произошли серьезные демографические изменения во всех этих случаях, в т.ч. в Крыму, и этот фарш совершенно невозможно провернуть назад. Придется решать и эти вопросы, в том числе гуманитарные, в том числе изменения демографического характера, вне зависимости от того, были ли они законными или нет за годы путинской диктатуры.

При военном поражении Германии и последующей оккупации ее союзниками многие такие вопросы решались быстро и насильственно, а многие не так быстро и ненасильственно. Путинский режим в XXI веке не закончится путем военного поражения путинской России и последующей ее оккупации кем бы то ни было. Он закончится по-другому.

И вопрос деоккупации Крыма будет решаться более длительным и согласительным процессом, нежели деоккупация Судетской области Чехословакии, например.

Но я абсолютно убежден, что после падения путинского режима Россия так или иначе начнет болезненный и долгий процесс восстановления своих государственных границ согласно международному праву, а также повторного признания и подтверждения мировым сообществом российских границ на основе всех международных обязательств РФ, взятых до агрессии против Украины.

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