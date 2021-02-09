Мнение: Продать квартиру и купить биток

09.02.2021, 19:56, Разное

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Потрясают очередные дикие новости о невероятном росте курса биткоина – теперь он «пробил» аж 47 тысяч долларов. Почти 50 тысяч баксов – ни за что, за набор виртуальных циферок на электронных счетах; это действительно впечатляет. Как и его рост – за год-полтора он вырос чуть ли не в 50 раз, В ВАЛЮТЕ. Конечно, не монотонно – он и обваливался, причем тоже в разы.

Но в целом если взять за год – выглядит совершенно фантастически. Не то что никакое производство чего бы то ни было, о нем и говорить смешно, но даже торговля порнухой, наркотиками и оружием не даст даже отдаленно похожей доходности. Причем у биткоина по сравнению с наркотиками есть и явный плюс – торговля им ПОЧТИ легальна, за хранение и за сбыт биткоинов ПОКА не грозят конские сроки.

Казалось бы – можно только радоваться такому развитию «цифровой экономики», семимильным шагам «новой нормальности». Однако что-то мешает. Трудно отделаться от ощущения, что настолько сказочные доходы фактически ни на чем – это свидетельство неких глубинных перекосов и дисбалансов в мировой экономике, а вовсе не ее процветания. Причем даже не надо далеко ходить в поисках причины: это, конечно, гигантские, триллионные эмиссии всех мировых валют, которыми «балуются» все центробанки мира, пытаясь избежать таким образом схлопывания банков, а за ними – и большинства корпораций.

Другими словами, такие цены на биткоин – свидетельство того, что в мире очень много лишних, пустых денег. Денег, которые люди и корпорации не знают, куда вложить – поскольку ничто не гарантирует хотя бы возврата инвестиций. Поэтому и текут деньги черт знает куда – лишь бы это был какой-нибудь новый, незаезженный инструмент, который создает хотя бы иллюзию сохранения доходности в будущем.

Грубо говоря, биткоины сейчас – такие насосы, которые отсасывают на себя избыточную ликвидность с рынка. Или, говоря проще – очередной грандиозный «пузырь». И когда он лопнет – мало не покажется никому.