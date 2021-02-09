Мнение: «Думали, за Сталинград, а оказалось, за Путина»
09.02.2021, 19:48,
Разное
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В Волгограде бюджетников, рабочих и студентов собрали на Мамаевом кургане, на сьемки. Собравшиеся думали, что снимаются в качестве массовки группы «Любэ».
А оказалось, что люди снялись в клипе в поддержку Путина.
«Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала одна из участниц массовки.
А если бы сразу предупредили, что людей свозят на съемки клипа в поддержку Путина, люди не поехали бы?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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