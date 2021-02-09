 

Мнение: «Думали, за Сталинград, а оказалось, за Путина»

09.02.2021, 19:48, Разное
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В Волгограде бюджетников, рабочих и студентов собрали на Мамаевом кургане, на сьемки.   Собравшиеся думали, что снимаются в качестве массовки  группы «Любэ».

А оказалось, что люди снялись в клипе в поддержку Путина.

«Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала одна из участниц массовки.

А если бы сразу предупредили, что людей свозят на съемки клипа в поддержку Путина, люди не поехали бы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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