Мнение: «Думали, за Сталинград, а оказалось, за Путина»

09.02.2021, 19:48, Разное

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В Волгограде бюджетников, рабочих и студентов собрали на Мамаевом кургане, на сьемки. Собравшиеся думали, что снимаются в качестве массовки группы «Любэ».

А оказалось, что люди снялись в клипе в поддержку Путина.

«Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — рассказала одна из участниц массовки.

А если бы сразу предупредили, что людей свозят на съемки клипа в поддержку Путина, люди не поехали бы?

Фотография отсюда