Нормально жили, чо – Личное мнение

09.02.2021, 19:44, Разное

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В тот день, когда я написала пост о Земле готовых на всё невест, в дежурной части РОВД г. Нелидово, Тверской области раздался звонок — мамочка искала дочку.

«6 февраля 33-летний житель города Нелидово Тверской области, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Тверской области Валерия Павлова.



Фото: Юрий Сурин, Тверские ведомости.

Мать 13-летней убитой дочери попала в больницу, а через несколько дней случилась трагедия.

Преступник уже был судим за похожее убийство в 2008 году, сидел в колонии, где и завёл себе женщину из канцелярии.

В 2008 году подозреваемый в нынешнем преступлении уже был осужден за убийство жены и попытку убийства своего ребёнка. В колонии он завёл новую жену, которая, по некоторым данным работала там.

Других же мужиков не было, кроме как осуждённых за убийство, и привела преступника в дом.

«В 2019 году осужденный попытался выйти из колонии досрочно. Он рассказывал в Тверском областном суде, что твёрдо встал на путь исправления, не допускает нарушений правил внутреннего распорядка, взысканий не имеет, имеет многочисленные поощрения и благодарственные письма.

Также он указал, что намерен честно трудиться, заботиться о своей жене и новорождённом сыне и более не совершать правонарушений».

Позаботился. Убил девочку и стащил вещи из дома.

Откровенно скажу, вопросов к самому подозреваемому у меня нет. Видимо, это тяга какая-то — убивать членов семьи и грабить. Вопрос тут у меня к матери 13-летней девочки, которая притащила в дом осуждённого за убийство.

И спокойно оставила свою дочь с ним.

По сведениям Лайфшот, женщина полюбила зэка. В ИТК она работала в канцелярии, но ведь всем хочется женского счастья, верно? Несмотря на то, что такая связь стала поводом для её увольнения из колонии, верная женщина дождалась своего возлюбленного.

Преступник всё-таки вышел по УДО на несколько лет раньше срока и заселился в домик к бабе. Оба не работали. Жили на пособие на ребёнка, у девочки были проблемы со здоровьем — государство платило из наших налогов.

Убив дочь сожительницы, мужчина пустился в бега, прихватив ноутбук, банковскую карту и шубу. Соседи сообщили, что никаких эксцессов в этой семейке до этого не было.

«Нормально жили» — так они и сказали.

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