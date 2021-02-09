“Отвлекают население от развала”: военный эксперт Литовкин о стремлении Украины попасть в НАТО

09.02.2021, 19:42, Разное

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Недавно Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает иностранным вооруженным подразделениям проводить учения на территории Украины. Виктор Литовкин считает, что это очередная попытка президента страны расположить к себе членов НАТО.

Эксперт отметил, что о привлечении сил Североатлантического альянса к вооруженному конфликту в Донбассе, который продолжается уже восьмой год, не может быть и речи. Мол, иностранные военные – лишь консультанты для Незалежной.

Литовкин убежден: Украина не сможет стать членом

Североатлантического альянса, потому что ее там никто не ждет. Более того, в стране продолжается гражданская война.

“Разговоры о НАТО – это попытка отвлечь население от развала

экономики, промышленности и повышения тарифов”, – цитирует эксперта “Царьград”.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014-ом. Через год был подписан документ, именуемый Вторым минским соглашением. Его цель – урегулировать конфликт на востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, власти страны не действуют по утвержденному плану.