В Нижнем Новгороде чиновники признали сквер в центре города аварийным и отдали землю застройщикам

09.02.2021, 19:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала на своём сайте документ о передаче сквера им. Свердлова застройщику для возведения современного многоэтажного жилого комплекса. Причиной передачи чиновники назвали аварийное состояние сквера.

«Возраст деревьев уже давно превысил нормативные 25 лет, что уже является причиной признания этого сквера аварийным. Отсутствует необходимая для отдыхающих горожан инфраструктура, лишь сплошные старые деревья и скамейки с урнами. Также такие большие деревья в летнее время формируют укрытие, провоцирующее повышенный уровень преступности. В общем нет ни единой причины не признать этот сквер опасным для человека. Против этого лишь 2% провокаторов- псевдоурбанистов», — заявил заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Гордейчук.

На месте сквера строительной компанией «НижНовГлавСтройЖилПром» будут возведены 3 панельных 25-этажных здания башенного типа. Первые этажи построек будут отданы арендаторам. Для удовлетворения жителей парковочными местами под стоянки для автомобилей будет отдана примыкающая к парку пешеходная улица.

По состоянию на 9 февраля сквер уже огорожен и на его месте ведутся подготовительные к вырубке деревьев работы.

—