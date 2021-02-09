Мнение: Флеш-моб

09.02.2021, 19:24, Разное

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Вместо уличных акций Леонид Волков из ФБК Навального предложил провести невнятный флеш-моб: выйти из подъезда во двор и посветить в небо фонариком. Предложение, мягко говоря, озадачивающее. Но логика в нём, конечно, есть. Структура Навального так и не смогла стать организующей силой протеста — ей нечего предложить людям, которые выходят на улицу, а та повестка, с которой они выходят, существует отдельно от Навального и ФБК. Недовольство людей существующим положением вещей генерирует сама власть, Навальный стал лишь спусковым крючком.

Повестка же самого ФБК уже давно исчерпала себя, и это видно по результатам опроса, проведенного по следам последнего фильма о дворце Путина. Фактически фильм посмотрела четверть населения России и еще 10 процентов знакомы с его содержанием. При этом практических сдвигов в восприятии Путина не произошло — те, кто его поддерживал, продолжают это делать, те, кто категорически против Путина, ничего нового для себя не увидели.

«Разоблачения» перестают работать, превращаясь содержательно в политический вариант «Пусть говорят», где зрителям определенной культурной и ментальной особенности важны именно подробности, сплетни, грязь и всё это. Но информационная нагрузка всех этих разоблачений становится все более лёгкой. Еще один (пусть и масштабный) факт воровства ничего не добавляет в портрет ни власти в целом, ни ее отдельных представителей. Каста воров, захватившая государственную власть и приватизировавшая государство — да, мы уже все в курсе. Это уже не новость.

Кстати, специфику момента уже уловили люди, поумнее Навального и его людей. И разрабатывают более серьезную, чем коррупция, тему — тему политических убийств режима. Разоблачения этих убийств существенно менее медийны, чем ролики Навального, но в любом случае эта поляна уже занята и активно разрабатывается. Опять-таки, у нее есть тот же предел: через некоторое время разоблачения очередного покушения или очередного политического убийства станут бессмысленными по той же причине: ну хорошо, о'кей, – скажут слушатели-зрители. – Мы всё поняли, власть — международные преступники и террористы. Вы нас убедили. Что дальше?

А дальше людям предлагают выйти и посветить фонариками. Что означает только одно. «Оппозиция» готова обозначать себя в качестве таковой, но не способна предложить проект сноса режима. А без этого любые претензии на власть выглядят несколько уныло.

Пока можно констатировать: проектного выхода из катастрофы не предвидится. Режим в любом сценарии будет демонтирован, у него просто нет ни одного сценария, в котором он может быть трансформирован без разрушения. А без трансформации он обрушится по причине стремительной деградации управления. Сложные системы (управление столь большой страной — это достаточно сложная система) обладают высокой степенью устойчивости как раз за счет своей сложности и возможности перераспределять критические «напряжения» между дееспособными подсистемами в ходе деградации. Но это же диалектически является и слабым местом сложной системы — когда обрушение всё-таки начнется, остановить его будет практически невозможно. И в этом смысле режим Путина прямым ходом идет к краху. Террор, который сейчас вводится явочным порядком, может отсрочить крах, замедлить его, но ненадолго. Обрушение в таком случае произойдет еще более быстрыми темпами и с гораздо более тяжелыми последствиями.

Проектный снос режима, безусловно, более щадящий в плане последствий. В целом, конечно, так как в любом случае периферийные афтешоки неизбежны. Появление российского Донбасса (а то и нескольких) в любом сценарии — крайне вероятное событие. Так же, как украинский Донбасс стал неизбежным после переворота в Киеве, что бы на этот счет не говорила бы современная украинская мифология.

Однако проектный демонтаж путинского режима дает шанс на относительно управляемый переход к чему-то более устойчивому. Но в том и закавыка, что пока такого проекта нет. Нет ни у кого. А значит — вероятность стихийного сценария крайне велика со всеми негативными его последствиями. Вплоть до полной дезинтеграции страны.

В любом случае ФБК демонстрирует, что у него за душой нет ничего. Если у кого-то на этот счет есть какие-то иллюзии, то с ними есть смысл прощаться побыстрее. Ребята делают хорошее дело — разоблачают воров и уголовников. Но это, пожалуй, и всё.

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