Нина Добрев отдыхает в горах с бойфрендом Шоном Уайтом и коллегой по “Дневникам вампира” Полом Уэсли

09.02.2021, 19:22, Разное

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Елена и Стефан снова вместе! Бывшие коллеги по “Дневникам вампира” Нина Добрев и Пол Уэсли воссоединились на горнолыжном отдыхе в Джексон-Хоул, Вайоминг, и к ним присоединились их вторые половинки – американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт и Инес де Рамон, тренер по здоровому образу жизни.

Нина Добрев и Шон Уайт, Пол Уэсли и Инес де Рамон Пол Уэсли, Нина Добрев, Инес де РамонИногда в глаза двоится,- подписала Нина снимки в Instagram, где они позируют парочками. Примечательно, что изначально Добрев не нашла контакт с Уэсли, хотя в сериале они сыграли влюбленную пару. Сейчас они – добрые друзья:

Мы с Полом не ладили в начале проекта. Помню, все подходили ко мне и спрашивали: “Вы встречаетесь с Полом в реальной жизни?” Все думали, что между нами химия. Теперь я понимаю, что между любовью и ненавистью есть тонкая грань, и мы так презирали друг друга, что это читалось как любовь, но… Мы действительно просто не ладили первые пять месяцев съемок.

Пол Уэсли, Нина Добрев, Инес де Рамон Пол Уэсли Нина ДобревТот факт, что Добрев активно знакомит Уайта с друзьями, еще раз заставил поклонников пары говорить, что дело близится к их свадьбе. О том, что между Ниной и Шоном – роман, заговорили в марте прошлого года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

Нина Добрев и Шон Уайт Шон Уайт