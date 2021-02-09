Польский парламентарий – не у нас, так в Германии — лишь бы солдаты США задержались в Европе

09.02.2021, 19:14, Новости дня

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Решение Джо Байдена о сохранении полного контингента американских солдат в Германии председатель комитета сейма по национальной обороне Польши Михал Ях воспринял с воодушевлением. В беседе с Radio Maryja он объяснил, что самое важное состоит в том, чтобы численность американских войск в Европе не сокращалась. При этом он считает, что США выполнят условия соглашения с Польшей и направят в неё больше своих солдат, пусть и не из «германского» контингента.



Reuters

Председатель комитета сейма по национальной обороне Польши Михал Ях с радостью воспринял решение президента США Джо Байдена не сокращать количество американских солдат в Германии. Парламентарий напомнил, что Польша уже ранее призывала Дональда Трампа сохранить американские силы в Старом Свете, пишет Radio Maryja.

Уже бывшие власти Белого дома планировали вывести 12 тыс. американских солдат из Германии. Почти половина из них должна была отправиться в другие страны НАТО, в том числе в Польшу. Тогда было подписано соглашение об увеличении американского присутствия на территории Польши. Михал Ях уверен, что оно не претерпит изменений и его положения будут реализованы.

«Договор о том, что число американских солдат в Польше будет увеличено более чем на тысячу, подписан с США. Я думаю, что он будет выполнен. Однако самое важное состоит в том, что численность американских войск в Европе сокращаться не будет. Именно это для нас существенно», — объяснил парламентарий.

На сегодняшний день в Германии пребывает около 36 тыс. американских солдат. Дональд Трамп был полон решимости сократить этот контингент, ведь, по его мнению, Германия тратила на оборону слишком мало. Тем временем присутствие вооружённых сил США в Европе имеет ключевое значение для безопасности Польши, резюмирует Radio Maryja.