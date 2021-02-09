 

В SpaceX открыли предзаказы на подключение спутникового интернета Starlink

09.02.2021, 19:12, Разное
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В компании Илона Маска SpaceX запустили предварительные заказы на подключение спутникового интернета Starlink. Опробовать его могут пока только жители США, Канады и Великобритании, но на очереди Европа, Австралия и Южная Америка.
На территории этих стран SpaceX уже вовсю готовятся к предоставлению своих услуг в качестве нового провайдера. Заказать услугу могут в Мексике, Германии, Франции, Австралии, Греции, Чили и Аргентине. Вероятно, до конца года пользователи получат доступ к спутниковому интернету. Как отметил сам Илон Маск, цена на услуги для всех стран будет единой – 100 долларов. Исключением являются только те государства, где на законодательном уровне могут возникнуть сложности с дополнительными налогами и прочими финансовыми ограничениями как самих потребителей, так и провайдеров. В этом случае возможны изменения цены в большую сторону.

Помимо вышеперечисленных стран, SpaceX уже ведут переговоры с правительством Японии, ЮАР, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Италии, Ирландии, Австрии, Испании, Филиппин, Индии и стран Карибского бассейна на предоставления услуг Starlink на их территории. Пока обсуждение находится на ранней стадии, но количество спутников на орбите Земли достаточно для масштабного бета-тестирования сети.

Источник: www.ixbt.com



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