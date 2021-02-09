Искусственный интеллект научился предсказывать близость смерти

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09.02.2021, 19:12, Разное
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Искусственный интеллект научился точно предсказывать близость смерти от болезней сердца в течение одного года. Алгоритм уже протестировали в реальных условиях и заметно повысили точность диагнозов врачей.
Исследование длилось 10 лет и проводилось с участием более 34 тыс. пациентов. За это время компьютерный алгоритм проанализировал свыше 812 тыс. видео эхокардиограмм и помог увеличить точность диагноза медиков на 13%. Суть метода заключается в демонстрации ИИ видеозаписи или последовательных изображений, сделанных во время процедуры УЗИ сердца. После этого компьютер начинает анализ всей имеющейся информации и сверяет её со своей базой данных, подключая также модель клинического прогнозирования. Это позволяет определить вероятность смертельного исхода от болезней сердца в ближайший год. В свою очередь постановка диагноза остаётся за врачом, и создатели не планируют заменить медицинский персонал, а лишь надеются помочь им. В частности, обычная эхокардиограмма может насчитывать до 3 тыс. картинок и просмотреть все врачу просто физически невозможно. ИИ же делает всю необходимую работу и предоставляет подробный результат.

Несмотря на это, новая методика лечения и обработки данных не осталась без внимания противников ИИ в повседневной жизни. Они заверили, что человечество становится глупее машин. Это, в конечном итоге, может привести к неконтролируемому росту программ под управлением искусственного интеллекта и, как следствие, к беспомощности человека перед виртуальной угрозой.

Источник: live24.ru



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