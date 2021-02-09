Ученые: Люди с деменцией имеют более высокий риск заражения COVID-19

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09.02.2021, 19:12, Разное
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Ученые, которые представляют Университет Кейс Вестерн Резерв, пришли к выводам, что люди с диагнозом деменция имеют более высокий риск заражения коронавирусом. При этом, COVID-19 больше подвержены афроамериканцы, страдающие этим расстройством.
В процессе проведения исследования исследователи изучили данные электронных медицинских карт почти 62 миллионов жителей США. Оказалось, что риск заражения коронавирусной инфекции был вдвое выше у людей с деменцией. Кроме этого, у них были намного худшие результаты по уровню смертности и частоте госпитализации. Ученые считают, что пациенты с деменцией в три раза более восприимчивее к COVID-19 в том случае, если они афроамериканцы.

Исследователи предполагают, что у людей с таким диагнозом риск заражения выше, так как у них поврежден гематоэнцефалический барьер. Из-за этого различные бактерии и вирусы намного легче проникают в мозг. Пациентам с деменцией сложнее объяснить, что им необходимо носить маски, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, факторами риска для деменции, так и коронавируса, являются такие диагнозы как диабет, гипертония и ожирение.

Источник: omskpress.ru



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