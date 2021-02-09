 

Пашаев: Свидетели в деле Ефремова были настоящие

09.02.2021, 19:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение.

«Что сказал на допросе Ефремов, я не знаю. Но сам Ефремов не искал свидетелей, он сидел дома. Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», – цитирует Пашаева ТАСС.

Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что Ефремов на допросе сообщил о причастности Пашаева к подкупу свидетелей, и о том, что защитник якобы просил у артиста деньги для оплаты их «услуг».

В МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева.

Ранее Пашаев заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет.

В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Европейский суд юстиции отклонил апелляцию «Роснефти» на санкции ЕС

03.02 / Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине

15.11 / В семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

25.11 / Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса

14.01 / Компания Western Digital выпустила SSD вместимостью 4 Тбайт

02.10 / Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Карабахе

13.08 / Директор центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

04.07 / Абдулманап Нурмагомедов похоронен в родном селе Кироваул

26.08 / Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов

08.08 / Германия и Франция вышли из переговоров о реформировании ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска