 

В Латвии запрет 16 российских телеканалов назвали вредоносным и недальновидным

09.02.2021, 19:08, Новости дня
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Решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии о запрете ретрансляции 16 российских телеканалов на территории страны является вредоносной политикой властей, считает партия «Русский союз Латвии» (РСЛ).

«Это недальновидная и вредоносная политика властей по отношению к 40% населения страны, для которых русский является родным языком», – говорится в заявлении РСЛ, опубликованном в Facebook.

Для того, чтобы не зависеть в дальнейшем от «нелогичных и деструктивных решений властей», РСЛ предлагает латвийцам переходить на интернет-телевидение. Также партия обнародовала список ресурсов для просмотра телеканалов онлайн.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны, в том числе, «РЕН ТВ Балтия» и «НТВ Мир Балтия».

Напомним, 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил, что закрытие российских телеканалов создает большие риски для безопасности Латвии. Он отметил, что власти страны не способны говорить с русскоязычными жителями, поскольку они «не верят государству и не слушают его».



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