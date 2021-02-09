 

Мнение: Нет доступного времени для записи

09.02.2021, 19:06, Разное
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Думал записаться на вакцинацию от коронавируса через "Госуслуги", но пока что на ближайшие 2 недели ни в 1-й Гор.больнице, ни в районной поликлинике не записывают – тут наверное и доступность вакцины сказывается и живая очередь из уже записавшихся.
Так что как и ожидалось, где-то в марте уколюсь – там и очереди частично рассосутся и вакцины должны поболе завезти в город.

Источник: Colonel Cassad



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