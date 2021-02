Сенат США сегодня во второй раз начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа. Где и когда смотреть

09.02.2021, 19:04, Новости дня

Вечером 9 февраля в верхней палате Конгресса США – Сенате – начнутся слушания в рамках процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Как сказано на сайте Сената, начало слушаний запланировано на 13.00 по местному времени (20.00 по Киеву).

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Этот процесс исторический также из-за того, что Трамп стал первым экс-президентом, которому могут объявить импичмент, отмечает CNN.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. 45-го президента вызывали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте, но он отказался.

Сегодняшнее заседание начнется с дебатов о конституционности процесса. Они продлятся четыре часа, после чего пройдет голосование за начало процесса или его отклонение. Затем, если Сенат проголосует за начало процесса, стороны представят свои доводы (каждая имеет на это по 16 часов, не более восьми часов в день), отмечает Asossiated Press.

Как сообщил Euronews, ожидается, что первое слушание может продлиться до полутора суток. Весь процесc продлится не дольше недели, предположили сенатор-республиканец Кевин Крамер и его коллега от Демократической партии Крис Мерфи, пишет The Hill. Рассмотрение первого импичмента продолжалось 21 день, отмечает издание.

Трансляцию первого дня слушаний с переводом на русский будет вести “Голос Америки”.

Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—