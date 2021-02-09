 

Кабмин Украины смягчил карантинные ограничения для массовых мероприятий

09.02.2021, 19:04, Новости дня
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Кабинет Министров Украины разрешил проводить образовательные и профессиональные мероприятия при условии соблюдения дистанции. Об этом сообщается в изменениях в постановление №1236 от 9 декабря.

Согласно документу, отныне разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия – по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 м².

С 19 декабря 2020 года в Украине было запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Также запрещалось принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем один человек на 10 м².

Запрещалось также проводить массовые культурные мероприятия, в частности: концерты, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые были в декабре 2020-го. Национальный карантин, продленный Кабмином в декабре, заканчивается 28 февраля.

До “карантина зимних каникул” в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что действие адаптивного карантина в Украине продлят до 31 марта, но это “не конечная дата”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции (2565 – за последние сутки), выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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