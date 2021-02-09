ГБР сообщил о подозрении работникам ГСЧС, которые тушили пожары в Луганской области только “на бумаге”

09.02.2021, 19:04, Новости дня

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Речь идет о пожарах, вспыхнувших в июле прошлого года на территории садоводческого общества №5 “Озеро Волчье” в Новоайдарском районе Луганской области. По данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

Для искажения статистических показателей работники подразделений ГСЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

Следователи выяснили, что должностные лица вносили неправдивые данные в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, которые якобы были привлеченных к работе.

ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Им грозит штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Пожары в Луганской области начались 6 июля. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в ГБР назвали системное хищения топлива, предназначенного для автомобилей ГСЧС.

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