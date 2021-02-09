Петербургские банкиры положили глаз на НПК “Далекс”

09.02.2021, 18:48, Разное

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Аффилированное с “Сити Инвест Банка” ООО -– “Сити Инвест Консалт” -– вошло в процесс банкротства НПК “Далекс” (Владимирская обл), следует из картотеки дел Арбитражного суда Владимирской области (определение арбитража от 27.10.20 по делу №А11-5864/2020). Как следует из постановления суда, “Сити Инвест Консалт” стало третьей стороной в деле о банкротстве НПК, хотя сперва намеревалось войти в процесс банкротства сразу как истец к заводу, то есть предъявить ему некие требования. Суд это ходатайство отклонил, оставив “Сити Инвест Консалт” в деле в качестве третьей стороны без прав требований к заводу. Впрочем, даже этот статус позволяет “Сити Инвест Консалту” получать всю интересующую ее информацию о ходе банкротства НПК “Далекс”, а также заявлять ходатайства и протесты.

Сам факт появления “Сити Инвест Консалта” в процессе банкротства НПК “Далекс” его арбитражный управлящий НПК Игорь Лесин расценил как некий “рейдерский ход”. Дело в том, что в 2019 году структуры “Сити Инвест Банка” инициировали банкротство другого крупного российского производителя – АО “Дека” (Новгородская обл, бренды “Никола” и “Русский квас”) – и в 2020 году это предприятие полностью остановилось, распустив персонал в 800 человек. Заявление о банкротстве АО “Дека” тогда подало ООО “Экспресс Системс”, и его также возглавляла Анна Михайловская, которая теперь возглавляет ООО “Экспресс Системс” (данные ЕГРЮЛ). Само ООО “Экспресс-Системс” после завершения процедуры банкротства “Деки” было почти сразу ликвидировано.

Таким образом, интересы “Сити Инвест Банка” на этот раз распространяются на научно-производственный комплекс НПК “Далекс” во Владимирской области, которое, как сказано на сайте самого предприятия, образовано на базе Александровского завода полупроводниковых приборов им. 50-летия СССР и поставляет продукцию более, чем 500 предприятиям российского ОПК, включая “Алмаз-Антей”, ОАО “Энергия”, ФГУП НПП “Алмаз” и ОАО “ОКБ Сухого”, а также структурам “Росатома”. НПК признано банкротом в 2017 году, однако до сих пор работает на нужды Минобороны, сказано на его сайте, а численность его сотрудников, по словам господина Лесина – 350 чел.

Одним из кредиторов компании является некое ООО “АвтоМетанСервис” – ему “Далекс” должен 71 миллион рублей. Конкурсный управляющий НПК Игорь Лесин в беседе с “Дни.ру” пояснил, что аффилированные с “Сити Инвест Банк” структуры стали мажоритарными кредиторами “АвтоМетанСервис”, отказавшись от части залоговых требований, приобрели контрольный пакет голосов (51%) и ввели своего управляющего Бориса Шаповаленко. “АвтоМетанСервис” является владельцем двух зданий, которые сдает в аренду: одно расположено в 5-м Монетчиковском переулке в центре Москвы, а другое – в городе Александров Владимирской области, где и находится НПК “Далекс”. После того как конкурсным управляющим стал Шаповаленко, договора с арендаторами начали расторгаться. По словам Лесина, аффилированные с “Сити Инвест Банком” управляющие стали переводить договора аренды на

Санкт-Петербург, а счет – со Сбербанка в “Сити Инвест Банк”, “не уведомив арендаторов”. Арендные платежи по 5-му Монетчиковому переулку перестают поступать, по Александрову – “та же история”, продолжает Лесин. По его словам, сопротивляться новой схеме пыталось только ООО “КРИП Техно” (юлицо НПК “Далекс”) – производитель полупроводниковых приборов.

С ООО “АвтоМетанСервис” у “Сити Инвест Банка” давние деловые связи, то есть появление структур банка в процессе банкротства “Далекс” не случайно. Из картотеки дел Девятого арбитражного апелляционного суда следует, что ООО “АвтоМетанСервис” когда-то было создано “Интрастбанком” и его менеджментом “Сити Инвест Банк” был банком-партнером в финансовых операциях “Интрастбанка”, говорится в постановлении этого года: в частности, “Сити Инвест Банк” выдал “ИнтрастБанку” кредит на $6 млн, поручителем по которому были как раз ООО “АвтоМетанСервис” и лично основатель “ИнтрастБанка” Олег Тарасов. В 2015 году “ИнтрастБанк” лишился лицензии ЦБ за “сомнительные безналичные операции и невозможность удовлетворить требования кредиторов”, а против его основателя Олега Тарасова возбудили уголовное дело, и он был объявлен в международный розыск. Поскольку “Сити Инвест Банк” участвовал в финансовых операциях “ИнтрастБанка” как банк-партнер, следователи СКР и ФСБ приходили в 2015 году и к нему в офис с обысками, взяв его штурмом. Тогда СМИ сообщали, что при обысках в “Сити Инвест Банке” были найдены коробки, где хранилось более 7 млн долларов пачками по десять тысяч долларов и несколько миллионов рублей, а также некий “бесхозный чемодан”, где лежали еще 300 тысяч долларов. Общий вес изъятых денег достиг 100 кг

Опасения арбитражного управляющего НПК “Далекс” по поводу появления структур “Сити Инвест Банка” тем более объяснимы, если учесть, что участие ООО “Экспресс Системс” Анны Михайловской в банкротстве АО “Дека” окончилось не просто остановкой завода, но и уголовным делом. Так, в мае 2019 года Арбитражный суд Новгородской области признал “Деку” банкротом по заявлению ООО “Экспресс-Системс”, которое контролировало лишь 1,3 миллиона долга завода. “В августе 2020 года тот же суд своим решением установил все существенные факты для возможного уголовного преследования руководства “Сити Инвест Банка”. Так, выяснилось, что незадолго до признания банкротом АО “Дека”, то есть в декабре 2018 года, под контролем “Сити Инвест Банка” было учреждено новое ООО “Декалитр”, которому АО “Дека” передало все договоры на поставку своей продукции в крупные торговые сети (ретейлеры были вынуждены перезаключить все договоры с новым юрлицом, расторгнув их с заводом). Самой “Деке” ООО “Декалитр” за отгрузку продукции оплачивало лишь минимальный объем необходимых средств для погашения текущих расходов по ЖКХ и заработной плате, а выручку от реализации напитков оставляло себе”, – сообщала “Лента.ру”. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что “Дека” несла одни убытки от действий акционеров “Сити Инвест Банка”. По данным журналистов, акционеры банка назначили на должность гендиректора завода человека, который выполнял свои обязанности лишь формально.

Заявителями выступили кредиторы “Деки”, включая ВТБ – крупнейший держатель задолженности компании. Из общей суммы долга в 1,3 миллиарда рублей банк контролирует 700 миллионов. Кроме того, к заявлению присоединилось управление ФНС по Новгородской области. Фискальному ведомству “Дека” задолжала 200 миллионов рублей. Перед новым годом в рамках уголовного дела правоохранители провели выемку документом в “Сити Инвест Банке”. Кредитное учреждение было акционером “Деки” и управляло ее операционной деятельностью. Как сообщала “Лента.ру”, следователи искали документы о финансах и производственной деятельности “Деки”.

Контролирующими акционерами “Сити Инвест Банка” являются бизнесмены из Санкт-Петербурга Леонид Шоршер и Сергей Камзин. 15 января 2020 года правительство Мальты опубликовало список россиян, получивших гражданство островного государства в 2018 году. Двое участников списка являются полными тезками петербургских банкиров. Когда ВТБ как

крупнейший кредитор АО “Дека” подавал в УЭБиПК УМВД по Новгородской области заявление о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО “Дека” (есть в распоряжении редакции), он указывал, что просит следствие проверить “действия” менеджмента завода и “лиц, контролирующих АО “Сити Инвест Банк”, на предмет наличия в них “признаков уголовного наказуемого деяния”. Контрольный пакет “Сити Инвест Банк” (Санкт-Петербург) принадлежит члену совета директоров Сергею Камзину и членам его семьи (26%), члену совета директоров Леониду Шоршеру и его родственникам (22%), а также главе правления банка Павлу Дядичкину и его супруге Юлии (14%).

Как отмечает Лесин, нынешний интерес “Сити Инвест Банка” состоит в дебиторской задолженности “АвтоМетанСервиса” “Далексу” – 41 миллион рублей. “КРИП Техно” остается единственным арендатором, который платит в конкурсную массу. “Этот договор конкурсные управляющие пытаются незаконно расторгнуть, сказав, что аренда производственных помещений в Александрове стоит не 1,5 миллиона, а семь миллионов, что не соответствует действительности, ведь все производственные помещения в городе стоят пустые, их никто не арендует”, – говорит Лесин. По его словам, год назад торги по продаже 41-миллионной задолженности были приостановлены. “Управляющие хотят купить ее за копейки”, – резюмировал Лесин.