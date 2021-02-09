Любители вейпинга чаще распространяют SARS-Cov-2 — гипотеза

09.02.2021, 18:46, Разное

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Группа исследователей из Мексики, Италии и Новой Зеландии смоделировала механическую струю воздуха, подобную той, что создается при выдыхании. Исследователи проанализировали риск передачи коронавируса в зависимости от объема выдыхаемого воздуха, капель слюны и вирусной нагрузки в разных ситуациях.

Полученные результаты согласуются с выводами многочисленных исследований о том, что максимальный риск заражения коронавирусом создается при кашле или разговорах. Так, вероятность передачи вирусных частиц во время недолгой беседы увеличивается до 80%. Если же инфицированный покашлял стоя вплотную к вам, риск заражения увеличивается на 260%. Выяснилось также, что при интенсивном курении вейпа вместе с паром в окружающую среду попадает от 5% до 17% больше капель с вирусными частицами, чем при обычном дыхании.

Авторы исследования отметили, что вирусный аэрозоль может распространяться вместе с паром электронной сигареты более чем на два метра. Это значит, что даже если вейпер будет аккуратно соблюдать необходимую социальную дистанцию, он все равно может подвергать риску инфицированных окружающих в том случае, если заражен сам.

Ученые призвали любителей вейпинга не использовать курительные устройства в барах, магазинах или на остановках общественного транспорта. Более того, авторы считают разумным ввести временный запрет на использования электронных сигарет в местах скопления людей.

«Хотя в настоящее время нет фактических доказательств того, что вирус может распространяться этим путем, такая вероятность есть», – написали ученые.

Ранее ученые Стэнфордского университета (Stanford University) проанализировали данные о состоянии здоровья более 4,3 тысяч американских подростков и молодых людей и выяснили, что у любителей вейпинга вероятность появления симптомов COVID-19 в пять раз выше, чем у некурящих. У тех, кто курит и вейпы, и сигареты, риск заболеть повышается в семь раз.

По словам автором исследования, существует очевидная связь между курением вейпов и риском заболеть коронавирусом, однако точные причины этого пока неясны. Ученые предполагают, что курение электронных сигарет в целом увеличивает риск заболевания ОРВИ. Возможно также, что вейперы чаще прикасаются к лицу и дают свои электронные сигареты друзьям.

SARS-Cov-2 может передаваться во время разговоров так же, как при кашле

о время пандемии мы все стали держаться подальше от тех, кто кашляет или чихает. Но даже пообщавшись с инфицированным человеком всего полминуты на расстоянии двух метров, вы легко можете заразиться, считают авторы нового исследования.

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