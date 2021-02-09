«Ходит с фонариком во дворе»: МВД выпустило брошюру для граждан, как определить наркомана

09.02.2021, 18:31, Разное

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Министерство внутренних дел в ближайшие дни раздаст гражданам около 3 миллионов брошюр «Как определить наркомана в повседневной жизни». Цель пособия – помочь жителям больших городов защитить свою жизнь и здоровье и оперативно сообщить о подозрительной личности в полицию.

«Ходит с фонариком во дворе сам или с небольшой компанией. Стоит несколько минут и светит. В качестве фонарика чаще всего использует мобильный телефон. Может кричать политические лозунги вслух или жестами. Постояв несколько минут, потом уходит», – говорится в методичке.

Среди мер поощрения населения за оповещение об участниках несанкционированных акций с фонариками МВД рассматривает вручение почётных грамот за поимку преступника, скидки на оплату административных штрафов и учесть своевременное оповещение полиции о правонарушении как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора.

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