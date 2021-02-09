После переезда в Москву Анна Бузова жила на 20 тысяч рублей в месяц

09.02.2021, 18:18, Разное

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Анна Бузова вслед за сестрой Ольгой поехала много лет назад из Санкт-Петербурга покорять столицу. По примеру старшей сестры она пыталась построить любовь на реалити-шоу «ДОМ-2», но у нее не получилось. 32-летняя бизнесвумен рассказала, как она выживала в Москве после ухода с телестройки.

На данный момент у Анны Бузовой собственный бизнес и крепкая семья. Но когда-то девушка не знала, как ей реализовывать себя в столице. В первое время после ухода с популярного проекта сестра Ольги Бузовой не могла позволить себе шикарно жить. Она снимала квартиру в Москве за 30 тысяч рублей, а на жизнь оставалось всего 20 тысяч рублей. При этом, возвращаться домой в Санкт-Петербург Анна Бузова не хотела.

Сейчас младшая сестра поющей телеведущей имеет два онлайн-магазина. Она уже пять лет успешно продает женскую одежду, сумки и обувь. Кроме этого, у Анны Бузовой есть собственный бренд косметики BunaCosmetics. Также она прилично зарабатывает на рекламе в социальных сетях и принимает участие в различных фотосессиях.