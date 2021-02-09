 

Агата Муцениеце примерила образ жгучей брюнетки с каре и челкой

09.02.2021, 18:18, Разное
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Агата Муцениеце удивила своих поклонников в микроблоге Instagram, опубликовав в сторис фото, на котором она запечатлена в образе жгучей брюнетки. Актриса позировала с каре и челкой, поэтому многие фолловеры ее сначала даже не узнали.
Со своими шикарными пшеничными локонами артистка все-таки не попрощалась. Возможно, парик Агата Муцениеце примерила для новой роли. Подробности такого перевоплощения она раскрывать не стала, но спросила у подписчиков, идет ли ей такая стрижка. Большинство поклонников не оценили ее новый образ. Им больше понравилось, когда экс-супруга Павла Прилучного нарастила светлые локоны до пояса для съемок в шоу «Голос.Дети».

Ранее Агата Муцениеце разговорилась со своими подписчиками по поводу пластических операций. Артистка уверена, что она может обойтись просто посещениями косметолога, поэтому не спешит ложиться под нож хирурга. В СМИ звезду «Закрытой школы» обвиняли в том, что она увеличила себе грудь и удалила комки Биша. Она опровергла эти домыслы и заверила, что к пластике не прибегала. Единственное, для идеальной улыбки Агата Муцениеце поставила себе виниры. Актриса считает, что с возрастом ушла ее припухлость лица, поэтому многим кажется, что внешность сильно изменилась. Для того, чтобы выглядеть молодо, знаменитость бегает в холодную погоду.

Источник: www.wmj.ru



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