Друзья Олега Яковлева разругались из-за завещания экс-солиста «Иванушек»

09.02.2021, 18:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Друзья и знакомые певца Олега Яковлева поругались в студии программы “Прямой эфир” из-за оставленного им завещания. В качестве наследника он указал не кого-то из родственников, а близкого товарища.

При жизни Яковлев хотел, чтобы все принадлежащее ему имущество перешло в руки популярного в РФ актера Романа Радова, друга по ВУЗу. Однако артист за 3,5 года так и не попал в комфортабельную квартиру певца в Москве. В данном объекте недвижимости проживает директор покойного артиста Александра Куцевол. Она же являлась возлюбленной супругой Яковлева. Александра Куцевол осталась жить в столичной квартире Олега Яковлева после его скоропостижной смерти. Она стала утверждать, что отношения с певцом были узаконены тайно в Сербии. В Черногории на нее были оформлены документы на недвижимость артиста.

Несколько месяцев тому представители актера Романа Радова вскрыли квартиру Яковлева и поменяли в ней замки. Приставы заявили, что у девушки есть несколько дней, чтобы забрать из жилья свои вещи.

В студии проекта появилась журналистка и фанатка Олега Яковлева. Она заявила, что Александра Куцевол устроила на нее самую настоящую травлю в социальных сетях. В паспорте у экс-директора певца есть отметка о прописке в квартире, аналогичная присутствует в документах ее родителей. Именно эти сведения она предоставляет в специальные органы, чтобы заново поменять замки.

Источник: riafan.ru