Новый кроссовер Cupra Formentor VZ5 получит 2,5-литровый турбомотор от Audi Sport

09.02.2021, 18:16, Новости дня

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Испанская компания Cupra намерена официально представить новый кроссовер Formentor, который покажут публике 22 февраля.

В свою очередь, данное мероприятие приурочено к трехлетию с момента образования нового бренда. Указано, что паркетник поступит на рынок ограниченным тиражом, однако точные объемы производства пока не называют. Вместе с тем поклонники марки уже сейчас могут оформить предварительный заказ на покупку кроссовера Formentor.

Из технических параметров следует отметить 2,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 400 л.с. мощности. По внешнему виду основные изменения проявляются в форме бамперов, головной оптике, а также выхлопной системе с четырьмя патрубками. Пока разработчики не озвучивают стоимость нового кроссовера Formentor.