Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный, обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде. В СБУ заявления назвали манипуляцией

09.02.2021, 18:10, Новости дня

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Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого объявили в розыск по подозрению в организации убийства, опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение.

В нем он заявил, что записывает видео, чтобы, во-первых, показать, что он жив и в безопасности, а во-вторых, чтобы сообщить, что пресс-конференции, намеченной на 10 февраля, не будет.

По его словам, после того, как украинские власти объявили его в международный розыск, его адвокаты решили изменить стратегию защиты.

“Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Их сейчас ведут юристы с представителями европейских правоохранительных органов. Это непростые переговоры. Мне сделали определенное предложения, на которые я не могу принять, поскольку являюсь действующим сотрудником СБУ”, – добавил Нескоромный.

Он заявил, что может предоставить европейским правоохранителям информацию о “коррупции в высших эшелонах власти Украины”, в частности о разворовывании международной помощи, о выводе денег из госбанков.

“Я также по-прежнему готов предоставить украинскому обществу информацию о том, что происходит на самом деле в СБУ. К сожалению, СБУ сейчас не работает в интересах страны. Многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок. Торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков – этим занимаются целые подразделения спецслужбы”, – утверждает он.

Также Нескоромный заявил, что глава СБУ Иван Баканов якобы не контролирует ситуацию в ведомстве.

Служба безопасности Украины в комментарии “Укринформу” назвала манипуляцией заявления Нескоромного.

“СБУ не намерена комментировать заявления манипулятивного характера бывшего первого заместителя председателя СБУ. Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а согласно обнародованным в СМИ материалам – еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму”, – заявили в СБУ.

Нескоромного подозревают в организации убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Журналист назвал Наумова другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным Бутусова, Расюк пошел на соглашение со следствием и подтвердил, что Нескоромный был не только организатором, но и заказчиком покушения.

4 февраля суд разрешил задержать Нескоромного.

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