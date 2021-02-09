 

Немчинов: В Украине идет привыкание к COVID-19, это похоже с привыканием к войне из РФ

09.02.2021, 18:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинцы начали легче относиться к заболеванию COVID-19, те, кто не заразился или переболел в легкой форме, считают болезнь не такой уж и страшной. Об этом в интервью изданию “Факты” заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, оно опубликовано 9 февраля.   

По словам Немчинова, украинцы “даже не хотят тестироваться” на коронавирус, считая, что можно лечиться собственными силами.

“То есть у нас уже идет привыкание к этой болезни. Это схоже с привыканием к [войне с РФ] войне, которая длится с 2014 года. Хорошо помню, как воспринимали первые потери, затем для обывателя цифры о количестве погибших перешли в статистику. И так происходит, пока беда не приходит в конкретную семью. То есть кого-то не убьют на войне или кто-то не умрет от COVID-19”, – сказал Немчинов.

Он отметил, что те украинцы, кто не болел или болел в легкой форме не понимают, что второй раз болезнь протекает “значительно тяжелее”.

“Организм уже ослаблен, и последствия инфекции, которая в дальнейшем будет мутировать, как говорят вирусологи, будут хуже. Поэтому до момента полной вакцинации и образования так называемого коллективного иммунитета, без самосознания нам будет трудно”, – подчеркнул Немчинов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции (2565 – за последние сутки), выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

22.09 / Американская журналистка призвала не забывать о мудрости Коэна — она поможет избежать ядерной войны между Россией и США

07.02 / Россиянин Головин оформил хет-трик за «Монако» в чемпионате Франции

03.11 / Белый дом обнесли двухметровым забором из-за опасения беспорядков

06.10 / Победитель “Евровидения 2019” Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха

06.01 / Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина

14.08 / Палестина отозвала посла из ОАЭ после заявления Абу-Даби об установлении дипотношений с Израилем

14.08 / Трамп прокомментировал создание в РФ вакцины от коронавируса

06.10 / Спикер парламента Киргизии подал в отставку

02.07 / Глава ЦИК назвала голосование по Конституции легитимным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска