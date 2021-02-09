 

Инфляция в январе выросла до 1,3% – Госстат Украины

09.02.2021, 18:10, Новости дня
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Рост потребительских цен в Украине в январе 2021 года вырос до 1,3% по сравнению со снижением до 0,9% в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные (.doc) Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, базовая инфляция в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составила 0,3%, с январем 2020 года – 5%.

“На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5–1% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина”, – говорится в сообщении.

В Госстате отметили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%. Одежда и обувь подешевели на 3,9% и 4% соответственно.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 17,3%, водоснабжение – на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Цены на транспорт выросли на 1%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей – на 1%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

В инфляционном отчете Национального банка Украины сообщали, что в 2021 году украинская экономика наверстает потери, вызванные пандемией коронавируса. В первой половине 2021 года Нацбанк прогнозирует всплеск инфляции, по итогам года она составит 7%. Причиной этому – низкие урожаи в 2020 году, подорожание энергоресурсов и дальнейший рост потребительского спроса. Дополнительным фактором станет повышение минимальной зарплаты (на 20% – в январе, в декабре – еще на 8,3%). В Национальном банке ожидают, что в 2022–2023 годах инфляция в Украине снизится и закрепится на уровне 5%.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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