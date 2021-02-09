 

Володин заявил об историческом шансе для развития туризма в России

09.02.2021, 17:54, Разное
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Влияние пандемии коронавируса будет сказываться на экономику в течение десятилетий, уверен председатель ГД. По его словам, появился исторический шанс для развития туризма в России.

“Чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге – масса таких замечательных мест – на Черном море”, – сказал Володин.

Для развития туризма нужны льготы, отметил спикер. Их можно было бы давать тем, кто обустраивает места отдыха, планирует создавать санатории, перечислил спикер ГД.

Володин призвал Решетникова обеспечить рост экономики. Сейчас он поддерживается сельским хозяйством и обрабатывающей промышленностью, уточнил председатель ГД.

“А мы топчемся, когда у нас с вами пандемия случилась, с таким вопросом, как вы правильно сказали, сфера услуг. А с другой стороны, ничего не предлагаем”, – посетовал спикер.

Напомним, что на встрече Решетникова с депутатами Володин также предложил отказаться от государственной поддержки офшорных компаний. Будет правильно принять соответствующие законы или инициировать подзаконные акты, считает спикер.



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