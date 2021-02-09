 

У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

09.02.2021, 17:54, Разное
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Поводом стало введение санкций против трех украинских оппозиционных телеканалов – “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Власти запретили им использовать радиочастотный ресурс страны и предоставлять услуги по распространению программ. Ограничения коснулись и владельца каналов Тараса Козака.

Оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что блокировка СМИ является прямым нарушением закона. По его словам, во главе Украины стоит непрофессиональная команда с “диктаторскими амбициями”. Владимир Зеленский и его окружение намерены узурпировать власти и лишить граждан прав и свобод.

“Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть”, – подчеркнул Медведчук.

Представители партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” пояснили, что телеканалы пострадали из-за критики власти. Владимира Зеленского ругали за повышение тарифов на газ для украинцев, поддержку национал-радикалов и преследование русскоязычного населения страны.

Оппозиция объявила украинскому лидеру импичмент. По мнению аналитика Михаила Погребинского, досрочный уход с поста президента Владимиру Зеленскому пока не грозит. Эксперт пояснил, что большинство в парламенте представлено членами партии “Слуга народа”.



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