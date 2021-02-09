Употребление кофеина во время беременности связали с изменениями структуры мозга детей

09.02.2021, 17:52, Разное

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Текущие рекомендации по употреблению кофеина во время беременности

Все медицинские организации рекомендуют употреблять поменьше кофеина во время беременности. Это обусловлено тем, что кофеин связан с угрозой невынашивания беременности и риском рождения ребенка с низким весом. Важно помнить, что кофеин может содержаться не только в кофе, но и в других напитках, продуктах и лекарствах.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует при беременности сократить употребление кофеина до 300 миллиграммов в день.

Российский Минздрав в руководстве по ведению нормальной беременности (pdf) дает аналогичные указания: не более 300 миллиграммов.

Американская коллегия акушеров и гинекологов называет меньшее количество – 200 мг.

300 миллиграммов кофеина содержится в двух чашках капучино, лате или американо по 250 мл.

Ученые высказывали мнение, что безопасного количества кофеина для беременных не существует. Однако сегодня не поднимается вопрос об изменении рекомендаций.

Сколько кофе на самом деле можно пить при беременности?

Новое исследование указывает, что кофеин опасен для беременных даже в низких дозах. Но эксперты уверены, что полного исключения кофеина из рациона не требуется.

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Действует ли кофеин на мозг плода?

Авторы нового исследования обратили внимание на воздействие кофеина, которое не связано с вопросами вынашивания беременности и весом плода. Они указывают, что кофеин – наиболее часто употребляемое беременными женщинами вещество, воздействующее на нервную систему. Он может проходить через плаценту, и у плода нет ферментов для его расщепления. В то же время, каким образом регулярное употребление кофеина матерью действует на формирование нервной системы плода, практически неизвестно.

Ранее исследования уже показывали, что у детей, матери которых употребляли кофеин во время беременности, чаще встречаются сложности с прохождением теста IQ, а также небольшие проблемы с психикой. Однако у этих находок могли быть другие причины. Кроме того, ранее не были описаны физиологические механизмы, которые могут стоять за такими проблемами.

Влияние на поведение

В новом исследовании ученые проанализировали данные магнитно-резонансной томографии 9157 детей в возрасте 9-10 лет. Они фокусировались на изменениях в проводящих путях головного мозга, которые связывают между собой его отделы. Оказалось, что определенные изменения связаны с внутриутробным воздействием кофеина. Они чаще возникали у детей, матери которых употребляли продукты с кофеином не реже раза в неделю.

Изменения в проводящих путях головного мозга, которые обнаружили ученые, практически не отражались на том, как дети проходили тесты на когнитивные способности. Но они были связаны с ухудшением внимания, гиперреактивностью и некоторыми особенностями поведения.

«Это совсем малые эффекты, которые не приводят к тяжелым психическим нарушениям, однако они приводят к минимальным, но заметным проблемам в поведении. Это нужно учитывать при употреблении кофе во время беременности», – сказал Джон Фокс (John Foxe) из Института Нейронауки Рочестерсктого университета.

Фокс надеется, что отдаленным последствием этого исследования станет изменение рекомендаций по употреблению кофеина во время беременности. По его мнению, любое количество этого вещества несет потенциальную опасность.

Важнейшим результатом работы ученые считают получение нового биомаркера (изменения в головном мозге), который поможет дальше изучать влияние кофеина на нервную систему плода.