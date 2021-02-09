 

ВВС Германии отработали бомбардировки городских объектов, ориентируясь на световые сигналы фонариков и смартфонов

09.02.2021, 17:51, Разное
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14-я воздушная армия Бундесвера провела учебные ночные бомбардировки городских объектов на полигоне Юнкаускас в Латвии. Впервые в истории бомбардировщики ориентировались на световые сигналы, подаваемые наводчиками во дворах при помощи фонариков и смартфонов.

Как пояснил командующий армией генерал-лейтенант Валентин Мессершмидт, основная сложность при нанесении бомбовых ударов в городских кварталах связана с поиском целей в сложной городской среде. В незнакомом городе все кварталы похожи друг на друга, и для поиска целей пилоту требуется помощь с земли. Обычно цели указывают при помощи сигнальных ракет. Впервые в истории Бундесвер отработал нанесение ударов с воздуха, наведённые при помощи непрофессиональной техники – смартфонов и фонариков. В условленное время наводчики вышли во дворы зданий, предназначенных для бомбардировок, и сложили из светящихся экранов смартфонов и фонариков условные знаки (стрелочки, сердечки и т.п.), которые позволили пилотам распознать цели и нанести удары.

«Это уникальная операция, не имеющая аналогов в истории. Обычно бомбить чужие города тяжело, но если у тебя есть несколько тысяч наводчиков, даже низкоквалифицированных, с фонариками и телефонами, то задача становится гораздо проще. Жаль, во времена Второй мировой у населения большинства городов СССР не было фонариков. Это могло бы изменить ход истории и обеспечить баварским пивом множеством регионов до Урала», – рассказал генерал Мессершмидт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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