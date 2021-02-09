Бывшая девушка Кары Делевинь Эшли Бенсон рассталась с рэпером G-Eazy

09.02.2021, 17:34, Разное

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В мае прошлого года стало известно, что экс-возлюбленная Кары Делевинь, актриса Эшли Бенсон, встречается с G-Eazy – тем самым рэпером, который состоял в отношениях с певицей Холзи. Все началось с того, как Эшли и G-Eazy, настоящее имя которого Джеральд Эрл Гиллум, заметили вместе у ресторана The Apple Pan в Лос-Анджелесе – папарацци запечатлели, как они поцеловались. Их роман набирал обороты, но недолго: если верить Page Six, пара распалась спустя 9 месяцев романа.

Эшли Бенсон G-Eazy

Эшли сказала ему, что все кончено. Она чувствовала, что он не предан ей, она ненавидела, когда он говорил о других женщинах,

— сказал источник, отметив, что в последнее время актриса и музыкант не могли найти общий язык и часто ссорились, а недавно Бенсон и вовсе отписалась от G-Eazy в Instagram.

G-Eazy и Эшли БенсонНапомним, новость о том, что 28-летняя Кара Делевинь и 31-летняя Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений, появилась в мае 2020 года. Об этом сообщил проверенный источник People, отметив, что девушки не вместе с апреля.

У них были взлеты и падения, но теперь все кончено,

– заявил инсайдер, вхожий в круг общения Кары и Эшли, не уточнив, что послужило причиной разлада. Последний раз Делевинь и Бенсон видели вместе в марте – уже после того, как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, похоже, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.

Кара Делевинь и Эшли БенсонСвои отношения девушки обнародовали летом 2019 года: 14 июня Кара призналась в своих чувствах, опубликовав в Instagram видео их поцелуя с Эшли, а 17 июня на концерте TrevorLIVE Gala публично рассказала о романе с актрисой, заявив, что они вместе год. После СМИ активно начали писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы Кара Делевинь и Эшли Бенсон устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей – Шарлиз Терон, братья Джонас, Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон так и не были официально зарегистрированы.