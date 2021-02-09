 

Ученые: Искусственное освещение в ночной период способно вызвать рак щитовидной железы

09.02.2021, 17:24, Разное
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Ученые выяснили, что искусственное уличное освещение оказывает негативное влияние на щитовидную железу, увеличивая риск развития рака.
Американское онкологическое общество на протяжении 12,8 лет проводило исследование, в котором приняли участие 464371 человек в возрасте от 50 до 71 года.

Задачей исследования было определение уровня светового воздействия в местах проживания добровольцев. За этот период времени рак был диагностирован в 856 случаях. Наибольший риск развития онкологии был выявлен у людей, живущих в местах с более ярким освещением, вероятность диагностирования рака составила 55%.

Ученые объяснили причину такого негативного влияния. Согласна их словам, искусственное освещение в ночной период времени подавляет выработку мелатонина – гормона, характеризующегося противоопухолевым эффектом. Помимо этого, ночной свет сбивает циркадные ритмы, а это в свою очередь является одним из факторов развития рака.

Источник: dni24.com



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