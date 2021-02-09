 

Весной мимо Земли на огромной скорости пролетит астероид

09.02.2021, 17:24, Разное
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Потенциально опасный объект пролетит на расстоянии 2 млн км. от Земли.
Астрономы сообщают, что космическое тело пролетит рядом с Землей 21 марта 2021 года. Гигантский «небесный камень» является одним самых крупных объектов, который по своим размерам сравним с высоткой. Этот летающий осколок отнесен к категории потенциально опасных. Астероид известен под названием 2021 СО, его средняя скорость составляет 34,4 километра в секунду. По данным ученых, космический объект подойдет к голубой планете на 2 000 000 км, что является безопасным расстоянием.

Этот гигантский осколок достигает 1000 метров в диаметре. Хотя исследователи и рассматривают его как потенциально опасный, но угрозы столкновения ни в этом году, ни в ближайшем будущем он не несет. В следующий раз астероид приблизится к планете достаточно близко 23 августа 2065 года, он окажется на расстоянии примерно 2,43 миллиона километров.

Источник: profile.ru



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