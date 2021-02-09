Весной мимо Земли на огромной скорости пролетит астероид

09.02.2021, 17:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Потенциально опасный объект пролетит на расстоянии 2 млн км. от Земли.

Астрономы сообщают, что космическое тело пролетит рядом с Землей 21 марта 2021 года. Гигантский «небесный камень» является одним самых крупных объектов, который по своим размерам сравним с высоткой. Этот летающий осколок отнесен к категории потенциально опасных. Астероид известен под названием 2021 СО, его средняя скорость составляет 34,4 километра в секунду. По данным ученых, космический объект подойдет к голубой планете на 2 000 000 км, что является безопасным расстоянием.

Этот гигантский осколок достигает 1000 метров в диаметре. Хотя исследователи и рассматривают его как потенциально опасный, но угрозы столкновения ни в этом году, ни в ближайшем будущем он не несет. В следующий раз астероид приблизится к планете достаточно близко 23 августа 2065 года, он окажется на расстоянии примерно 2,43 миллиона километров.

Источник: profile.ru