Шоумен Гоген Солнцев воссоединился с женой-пенсионеркой

09.02.2021, 17:24, Разное

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Шоумен Гоген Солнцев воссоединился со своей супругой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. В социальной сети Instagram он обнародовал совместный снимок с женой.

На протяжении последних месяцев звездная чета постоянно ругалась. Гоген Солнцев не раз отправлял жену Екатерину Терешкович в реабилитационный центр, поскольку, по его словам, у нее присутствуют проблемы с алкоголем. Сейчас отношения в паре наладились.

На совместном снимке Гоген Солнцев нежно обнимает жену, в целом супруги выглядят очень счастливыми. В описании к публикации шоумен написал красивые слова о любви. В комментариях к посту многие поклонники обрадовались, что пара воссоединилась. Среди пользователей нашлись и те, кто не верит в крепкий брачный союз молодого шоумена и пожилой пенсионерки.

Напомним, что пара поженилась в апреле 2018 года. Ради молодого мужа Екатерина Терешкович решилась на пластическую операцию. Сам Гоген Солнцев во многих интервью заявлял, что проблемы в семье начались из-за того, что на его пожилую жену неожиданно обрушилась популярность.