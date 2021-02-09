Эксперт рассказал, где искать данные обо всех действиях с вашим смартфоном

09.02.2021, 17:22, Новости дня

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Для того чтобы узнать, что происходило с вашим смартфоном в прошлом, какие действия совершались на нем, необходимо обратиться к облачным сервисам, которые хранят всю подробную информацию. Об этом сообщил зав. кафедрой РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По его словам, данные о действиях с каждым находящимся в сети устройством собирают и хранят такие сервисы, как Google или «Яндекс». Также можно поискать их на многих других ресурсах.

Облачные сервисы обладают специальными разделами, к которым пользователи также получают доступ. Например, если у вас включена геолокация, вы можете получить всю историю перемещения с мобильным телефоном. Также в этих сервисах можно найти историю команд, заданных на смартфоне.