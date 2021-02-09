 

TikTok пытается конкурировать с Facebook в сфере электронной коммерции

09.02.2021, 17:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Владельцы китайского видеосервиса TikTok, которыми являются представители компании ByteDance, сообщили о намерении проводить экспансию на рынке электронной коммерции в Соединенных Штатов. Таким образом, TikTok становится одним из прямых конкурентов для Facebook.

По информации представителей компании, в 2021 году пользователи TikTok увидят ряд новых функций. В частности, они смогут обмениваться ссылками, по которым можно заказать товары в разных интернет-магазинах, и получать свои комиссионные. При этом вовсе не обязательно будет предварительно оформлять свои отношения с продавцами. Деньги, как обещают разработчики, будут начисляться автоматически, как только ваши «друзья» что-нибудь купят.

Также TikTok предоставит возможность продавцам брендовой продукции размещать свои каталоги та проводить различные видеотрансляции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Эксперты Роскачества рассказали об опасном приложении для определения номера

18.09 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

28.10 / Зеленского обвинили в обмане украинцев о стремлении к миру в Донбассе

11.12 / “Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детсаду кухонный венчик

29.12 / Аваков выпустил новую книгу

14.08 / Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян

13.08 / Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

01.12 / Турчак рассказал о волонтерской деятельности «Единой России»

31.10 / France 24 – час в день, на километр от дома — во Франции снова вводят пропуска для прогулок

25.11 / Трамп заявил о поражении Демпартии США на выборах вопреки махинациям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска