TikTok пытается конкурировать с Facebook в сфере электронной коммерции

09.02.2021, 17:22, Новости дня

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Владельцы китайского видеосервиса TikTok, которыми являются представители компании ByteDance, сообщили о намерении проводить экспансию на рынке электронной коммерции в Соединенных Штатов. Таким образом, TikTok становится одним из прямых конкурентов для Facebook.

По информации представителей компании, в 2021 году пользователи TikTok увидят ряд новых функций. В частности, они смогут обмениваться ссылками, по которым можно заказать товары в разных интернет-магазинах, и получать свои комиссионные. При этом вовсе не обязательно будет предварительно оформлять свои отношения с продавцами. Деньги, как обещают разработчики, будут начисляться автоматически, как только ваши «друзья» что-нибудь купят.

Также TikTok предоставит возможность продавцам брендовой продукции размещать свои каталоги та проводить различные видеотрансляции.