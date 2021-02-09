Верховная Рада во время пятой сессии займется выполнением “структурных маяков” МВФ – нардеп Корниенко

09.02.2021, 17:16, Новости дня

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Верховная Рада Украины во время пятой сессии сосредоточится на выполнении “структурных маяков” Международного валютного фонда, реформ, необходимых для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права. Об этом рассказал глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии “Интерфакс-Украина” 9 февраля.

“Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного суда”, – сообщил он.

По словам политика, актуальным остается вопрос судебной реформы и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры. МВФ не требует ничего, что могло бы навредить Украине или создать дополнительные проблемы, а сотрудничество с фондом будет способствовать доверию инвесторов к Украине, уверен Корниенко.

“Сотрудничество необходимо, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и “дыр” в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком, занимать деньги на рынке под приемлемый процент”, – пояснил депутат.

“Слуги народа” планируют инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи “нулевой декларации”. По словам Корниенко, это означает, что Украина дает возможность “вывести в белую” заработанные доходы с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины.

“Налоговая амнистия поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и “под матрасами”. Люди смогут начать работать в бизнесе “с чистого листа”, и с этого момента добросовестно платить налоги”, – заявил Корниенко.

Говорить о полноценной налоговой реформе в стране, по мнению нардепа, можно будет ближе к концу года. В”Слуге народа” намерены принять закон о введении налога на выведенный капитал по польской модели для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в декабре, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года. В НБУ ожидают, что в текущем году МВФ предоставит Украине три транша на общую сумму $2,2 млрд.

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