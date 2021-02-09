 

“Может, уже поженитесь?” В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским

09.02.2021, 17:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Grosu 9 февраля в Instagram опубликовала совместные снимки с российским актером Романом Полянским, в компании которого после развода встретила Новый год.

На фото пара позирует на заснеженной улице в объятиях друг друга. На некоторых фото актер касается губами щеки певицы.

“Какая вы красивая пара. Может, вы уже поженитесь?” – отреагировали на фото подписчики.

В комментариях, реагируя на замечания фолловеров, что актер уже женат, певица подчеркнула, что информация о его семейном положении устаревшая.

“Они будут вместе, я знаю”, – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.

Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

05.09 / Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске

20.01 / Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор

02.07 / Обналичили 47 млн грн. Двум экс-бухгалтерам “Правэкс Банка” сообщили о подозрении

27.12 / Шмыгаль увидел рост украинской промышленности и экспорта

06.10 / Заслуженный учитель РФ дал рекомендации, как организовать дистанционное обучение школьников

13.11 / Минобороны опубликовало видео воздушного боя истребителей Су-35С

03.07 / В Финляндии опровергли слухи о якобы радиации из России

01.01 / Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу

11.01 / Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска