 

Украина готова к резкому увеличению больных COVID-19 – Немчинов

09.02.2021, 17:16, Новости дня
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Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что медицинская система Украины готова выдержать возможное резкое увеличение числа больных COVID-19. Об этом он заявил в интервью изданию “Факты”, оно опубликовано 9 февраля.   

Журналисты спросили Немчинова, готово ли государство к резкому увеличению больных COVID-19, к примеру – до 20 тыс. новых случаев в сутки.  

“Однозначно мы готовы к такому развитию событий. Однако должны понимать – наши врачи не роботы, они физически истощаются, ведь работают с большим наплывом больных с марта. Поэтому, когда мы видим 4–5 тысяч заболевших, забываем, что у нас было 10 тыс. и более”, – ответил министр Кабинета министров.

По словам Немчинова, Украине удалось сбить осенью волну заболеваемости, когда количество больных выросло до 15 тыс. в сутки. Сейчас медицинская система подготовлена, много сделано местными властями по привлечению нового медоборудования, отметил министр Кабмина. В частности, запущено 100 приемных отделений, обустроены 55 тыс. койко-мест с приподнятым кислородом (в сентябре 2020 года их было 11,5 тыс.)

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые были в декабре 2020-го. Национальный карантин, продленный Кабмином в декабре, заканчивается 28 февраля. 

До “карантина зимних каникул” в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что действие адаптивного карантина в Украине продлят до 31 марта, но это “не конечная дата”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции (2565 – за последние сутки), выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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