 

Кремль опроверг данные о выделении порядка 500 млрд на выплаты россиянам

09.02.2021, 17:00, Разное
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Представитель Кремля сообщил, что 8 февраля агентство прислало в пресс-службу письмо с просьбой прокомментировать данные о выделении российскими властями “то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллиона” рублей. По словам Пескова, не дожидаясь ответа, Reuters опубликовал новость.

“Это не соответствует действительности”, – подчеркнул пресс-секретарь президента России. Он уточнил, что, во-первых, “такой цели не преследуется”, а во-вторых, “нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время” для выплат россиянам.

Ранее информацию о выделении 500 миллиардов рублей прокомментировали в правительстве России. Там заявили, что социальная поддержка в стране носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан.

Напомним, об обсуждении российскими властями нового пакета социальных выплат гражданам Reuters сообщил 8 февраля. Один источник агентства уточнил, что речь идет о 500 миллиардах рублей, второй – около 580 миллиардов. Говорилось о том, что о выплатах Владимир Путин может объявить во время послания Федеральному собранию.



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