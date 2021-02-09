 

В ОП представили программу обучения наблюдателей на выборах

09.02.2021, 17:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ходе обучения будет проведено 56 межрегиональных семинаров, сообщила член Общественной палаты, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Спикерами и тренерами стану эксперты Ассоциации, представители партнерских организаций и профильные специалисты. Кроме того, впервые к подготовке наблюдателей подключат тренеров по конфликтологии и коммуникации, сообщила она.

Из вводного блока участники узнают о целях и задачах общественного наблюдения, законодательном регулировании выборов в Госдуму. Много времени будет посвящено полномочиям наблюдателей и их правовому статусу. Также участники узнают о видах нарушений в ходе голосования и информационном сопровождении деятельности наблюдателя.

К коммуникационным навыкам наблюдателей подойдут особенно серьезно. Обучающиеся пройдут тренинг по эффективной коммуникации и практикум по эмоциональном интеллекту. Также для участников запланированы другие мероприятия, в том числе ролевая игра “Модельный избирательный участок”.

Булгакова призвала политические партии и общественные организации принять участие в проекте. “Мы готовы обучить всех желающих, кто разделяет цели и задачи независимого общественного наблюдения”, – сказала член ОП РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Мнение: О приближении банковского кризиса

25.01 / Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

10.09 / Мнение: Еще более смертоносный, но более медленный “Новичок”

05.11 / Ксения Бородина продемонстрировала квартиру мамы и бабушки

03.09 / Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией

20.10 / Тайное мнение

01.02 / Дмитрий Хрусталев удивил поклонников архивным снимком из 90-х

11.10 / Эксперты назвали пять верных способов для мужчин улучшить секс

07.10 / Что «сбежало из секретной подземной базы» в Антарктиде?

03.11 / Глава Республики Алтай заболел коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска