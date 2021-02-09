Актер сериала “Этерна” Анар Халилов: “Как, будучи красивым, молодым, не быть смелым?”

09.02.2021, 16:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мир стоит на пороге Излома эпох. Занятые своими войнами и интригами люди забыли заветы, оставленные им Богами прошлого, и не способны осознать, что катастрофа уже совсем близко. Герцог Ричард Окделл, Повелитель Скал и сын погибшего мятежника, поступает в училище оруженосцев Лаик. Его цель — вернуть былую славу своему древнему роду и отомстить за отца. На другом конце мира, в священном городе Агарис, Повелитель молний Робер Эпинэ помогает королю в изгнании Альдо Ракану вернуть трон предков….

Первый сезон “Этерны” будет снят в 2021 году. Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге, а после открытия границ группа надеется продолжить работу в Европе. Несколько натурных сцен было снято осенью, а зимой съемки продолжились на киностудии “Ленфильм”, где в нескольких павильонах общей площадью 2500 м2 возведены масштабные декорации — древний город Агарис со всей инфраструктурой, а также училище оруженосцев Лаик и палаццо Матильды и Альдо Ракан.

Екатерина Волкова в роли Матильды Ракан

Основные события разворачиваются вокруг борьбы двух держав за лидерство в мире и дворцовых интриг внутри этих государств. Кроме политического противостояния, существует мистическая сторона конфликта, о которой знают или подозревают только некоторые герои произведения

Анар, позвольте начать с истории. Правда ли, что, обсуждая роль в “Отблеске Этерны”, вы сказали, что, в общем-то, пробоваться вам не надо, стоит лишь посмотреть ваш Инстаграм, где принц во всей красе и есть…

Это действительно так было, но я сказал не “принц во всей красе”, а что лучше меня претендентов на эту роль вы не найдете, потому что особо мне и играть ничего не нужно. Я это сказал наполовину в шутку (но наполовину), но многие убедились в этом на съемочной площадке… Я просто немножко манеры современные прибирал. И держал спину ровно – осанка в этой роли очень важна. Мне, правда, очень подходит эта роль, она так написана…

А вы читали книгу “Отблески Этерны?” Были ее поклонником?

Не был… Я даже не знал, о чем были книги. Сейчас автор пишет семнадцатую. Я начинал читать, но лишь начинал… (Смеется)

Действие происходит в Кэртиане, одном из миров мультивселенной, мистическим образом связанных друг с другом. Этот мир находится на уровне, соотносимом с политическим и технологическим развитием Европы XVI–XVII вв

То есть вам ближе “Игра престолов”, “Властелин колец”, “Гарри Поттер”?

“Гарри Поттер” – это мой любимый фильм. “Игру Престолов” я посмотрел первые семь серий. Это реально мировое кино, но мне “не зашло”. Хотя все говорят, ну, вот там во втором сезоне, в третьем сезоне… Я думаю, ну, как-то они долго раскачиваются. Я не готов. А “Гарри Поттер” – это мой мир.

Интересно, что есть какие-то проверенные формулы. Ведь в каждой серии “Гарри Поттера” происходит одно и то же… В “Игре престолов” тоже некий набор сцен, которые повторяются. Обязательно должно быть отрубание головы, батальная сцена, диалог, эротическая сцена…

Это законы жанра. У нас тоже все это будет. Батальная сцена для первой серии уже снята, и там все весьма впечатляюще – битва, кони, люди… В общем, масштабное сражение… Я, правда, в нем не участвую. Зато эротические сцены достанутся мне (смеется). Они еще впереди, но надеюсь, они будут не менее эффектны, чем баталии. Мне кажется, сексуальные сцены всегда очень украшают фильм (мы не берем детские фильмы, и комедии, конечно) и раскрывают характер героя.

Не могу не спросить, каким спортом и какими усилиями вы поддерживаете такую форму.

Очень просто. Я отжимаюсь, стою в планке, качаю пресс и занимаюсь на турнике. Единственный мой секрет – увы, это надо делать регулярно. Каждый день. На диетах я не сижу, мне повезло с телом. Иногда бывает нужно поднабрать, потому что я, например, худею от сладкого. А я сладкоежка.

От сладкого? Это как? Такой обмен веществ?

Такое бывает у людей моего типа. Просто худеешь от сладкого. Чтобы сохранять рельеф, мне нужен белок, и я реально часто себя заставляю есть. Все мои подруги, конечно, ненавидят меня… (Смеется)

В государстве Талиг молодой Ричард Окделл уезжает из дома и поступает в училище оруженосцев Лаик. Ведомый страстью восстановить честь семьи Окделл, он попадает в мир большой политики и интриг. На другом конце континента, в священном городе Агарис, король в изгнании Альдо Ракан, заручившись поддержкой своего друга Робера Эпинэ, строит планы по возвращению себе трона, на котором его предки правили Золотыми Землями многие тысячи лет

Можно про своего героя рассказать? Какой он? И где он пересекается с вами?

Везде со мной пересекается. (Смеется) Он очень-очень самонадеянный, но заслуженно. За ним его род, законное право на трон. Поэтому он все делает оправданно. Хотя это и выглядит очень импульсивно и рискованно. Ну а как иначе еще получить трон? Конечно же, тяжело. Он может быть добрым, злым, но глобально это не очень положительный персонаж. Те, кто не читали книгу, а будут смотреть только сериал, должны влюбиться в него без оглядки. Хотя, на самом деле, он жуткий эгоист. Он ради своей цели готов, в принципе, на все. Он просит своего друга снова ввязаться в войну, хотя тот на войне потерял всех. Ну кто попросит своего друга сделать что-то подобное? Это же ужасно жестоко. И он жестокий. Но пока мы видим, что он смелый, отважный, отчаянный, категоричный, очень категоричный… Хотя, мне кажется, все люди, имеющие большую власть, очень категоричны. Потому что имеют на это право. Имеют право быть с плохим настроением, имеют право быть с хорошим. Имеют право как-то действовать в соответствии с этим настроением и не бояться последствий. И мне это нравится.



Если бы не было общественных норм поведения, я бы вел себя вообще иначе. Я бы очень плохо себя вел, наверное. Потому что многие люди заслуживают этого, на самом деле. Просто обществом сформированы какие-то такие штуки, что мы не там, где нужно, злы, не там, где нужно, добры, не там, где нужно, смелы, не там, где нужно, резки. Надо всех ставить на место сразу, я считаю. Потому что иначе потом страдают люди, которые страдать не должны. Разница между Анаром и Альдо в том, что я парень все-таки добрый, а он – не уверен. Он хочет престол получить, который по праву рождения его, я хочу получить, как мне кажется, по праву рождения, например, всемирный успех. (Смеется) И я понимаю, как бы я себя вел на съемочной площадке, если бы я был сейчас в зените славы.

Всем было бы очень несладко вокруг?

Я думаю, что я бы просто максимально не пытался быть удобным. Потому что многие люди часто плохо делают свою работу, меня это дико бесит. Я бы добился того, чтобы человек никогда в жизни бы не посмел делать свою работу плохо. И мне бы очень хотелось проявлять такую власть. Хотя, конечно, я думаю, что она может и меня перекинуть на темную сторону. Но я бы прошел это испытание. Потому что я адекватный и, правда, добрый парень.

Пока.

Вот люди, когда плохо делают свою работу, я в ярости. Меня просто не узнать. Тот обаятельный, веселый парень… Его не становится в секунду.

А как насчет того, что обычно самые талантливые, самые одаренные люди, обычно самые вежливые, спокойные?

Я думаю, что никогда в жизни не стоит так сильно обобщать и делить на категории. Почему я против национализма или гомофобии. Я думаю, нужно про конкретного человека говорить, а не обо всех сразу. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, просто за счет того, что они действительно уверены в себе, они могут позволить себе ничего не доказывать. И когда тебе ничего не надо доказывать, ты уже настолько “над схваткой”, что многие ситуации не будешь развивать. Но талант, к сожалению, не зависит от того, хороший человек или плохой, грубо говоря. Хотя в жизни, как в хорошем кино, не бывает хороших и плохих, это было бы слишком просто. И я знаю много прекраснейших людей, и, к счастью, они талантливы. И я люблю их талант. А есть люди, чей талант я люблю вопреки тому, какие они есть. Я не могу отрицать их талант, потому что я не слепой. Но все остальное я принять не могу.

На что вы готовы пойти ради мировой славы? Чем вы готовы пожертвовать?

На данный момент я жертвую личной жизнью. У меня нет ее абсолютно никакой. Я ни с кем не встречаюсь… Отношения требуют времени и сил. Кроме того, к серьезным отношениям я не готов из-за того, что я слишком маленький. В голове. Я думаю, очень многие люди маленькие, вне зависимости от их возраста. Человеку может быть сорок лет, а он до сих пор не готов идти на компромиссы, например. А это необходимо. Я фанатик, я страстно люблю то, что делаю, и я действительно… Мне так надоело, что я так долго иду к успеху, мне так уже хочется его получить, что я уже просто готов не спать. Вообще.

Я все время работаю, и у меня нет времени даже сходить на свидание. Я не могу сказать, что меня кто-то зовет, люди боятся. Я недавно выяснил, что люди опасаются предлагать мне даже фотосъемку, потому что боятся, что я какой-то пафосный, либо очень дорогой. Я не понимаю, чего тут бояться, очень дорогой… Ну, я скажу им свою цену, они не согласятся. А очень пафосный… Я рос в деревне до 15 лет. У нас был огород, натуральное хозяйство, один орех, на котором я все время лазил. Я простой настолько, насколько это возможно. Я никогда не посмотрю на человека свысока. Никогда, кто бы это не был. Вообще я отвечаю в директ на сообщения иногда. Если не пишут какую-то фигню. Поэтому зря они боятся. Но личная жизнь это то, чем я готов жертвовать еще довольно долго. Пока не влюблюсь. Когда влюблюсь, возможно…

Есть в русском менталитете такое постоянное принижение себя, такая скромность… У вас этого совсем нет?

Вообще нет.

Это очень европейский такой, открытый, незакомплексованный тип. Может быть, там, самоироничный, нескромный… Откуда у мальчика, который до 15 лет жил в деревне, такое сознание?

Кстати говоря, не знаю. Я даже думал как-то организовать бесплатно семинары, курсы по раскрепощению. Ну, я думаю, у меня это от того, что я в жизни никогда не делал то, что не люблю. Мне мама говорила: “Главное – чтобы ты был счастлив”. Всегда. И бабушка говорила.

То есть вам повезло с родителями?

Мне повезло очень. Я рос с мамой, бабушкой и отчимом. Какое-то время я не знал, что мой настоящий отец другой человек, я думал, что это папа, но я никогда его не любил. Дети же все чувствуют, а учитывая то, что я вообще крайне чувствительный человек, даже слишком… В общем, меня воспитывали, в основном, мама и бабушка. Но я, конечно же, не считаю семью полноценной или неполноценной, потому что уровень полноценности определяет лишь то, что тебе они дают. Мне дали все. Я занимался всем, у меня не было свободного времени, так же, как его нет и сейчас. Я не учился, где не хотел, не ездил туда, куда не хотел. У меня не было в жизни такого опыта. Параллельно с обычной у меня была художественная школа, цирковая. Бальными танцами я занимался… И я был абсолютно счастливым, ездил на гастроли с цирком. Общался всегда с исключительно интересными, с талантливейшими людьми. Я везде, всегда убегал от этой бытовой реальности, и мне позволяли это делать. Мама говорила и до сих пор говорит: “Я разрешаю тебе оставаться ребенком, потому что понимаю, что только так ты можешь быть собой”. И, на самом деле, только так я могу быть талантливым. Поэтому когда мама начинает говорить про какие-то бытовые вещи в период съемок, я говорю: “Мама, пожалуйста. Иначе я буду плохо играть”. Это связано напрямую. Меня нельзя грузить бытом. И это тоже одна из причин, почему я не завожу отношения, потому что я не готов.

Это реально осложнит отношения?

Я реально летаю в облаках. Смотрю сериалы, потому что мне не нравится ходить в магазины, в банк, я не знаю… Мне не нравится искать себе квартиру на Циане. Это необходимые вещи. Но я так себя гроблю. Я бы хотел иметь человека, который это бы делал за меня.

Менеджера?

Ну да. Чтобы еще немножко побыть ребенком. Хотя можно, наверное, делать это все, сохраняя в себе непосредственность и свежесть. И, наверное, я это так и делаю. Это тяжело, но я справляюсь. Все свои проблемы решаю, когда засовываю наушники в уши и иду гуляю. То есть мне не нужен диалог, мне не нужен коннект с кем-то, не нужно выговориться. Я все понимаю. И мне этого достаточно.

Авдотья Смирнова в одной из программ “Школы злословия” называла это “внутренняя психологическая гигиена”. Когда ты сам с собой разбираешь все по полочкам: “вот это не надо, вот это не надо, это оставим, здесь у нас нужно подмести”.

Может быть, да. У меня это всегда было. А по поводу скромности… Это такая фигня. Людям свойственно самих себя ограничивать. Но если вы действительно считаете, что могли бы и лучше, так делайте лучше. Делайте больше, чтобы сказать с уверенностью: “Я хорош”. Это советское, на самом деле, воспитание. Даже у совсем молодых людей. Вот я думаю: “Как ты, будучи красивым, молодым, не можешь быть смелым?”. А когда ты будешь смелым? В восемьдесят? Ну это бред. Я могу сказать, что мне есть, чему учиться, но это не отменяет того, что я уже хорош. А если плох в этой профессии, зачем тогда трачу на это время? Получается, что я обманываю людей. Если, например, я играю в театре. Я выхожу на сцену и говорю: “Ребят, я как бы не очень, но вы на меня посмотрите, пожалуйста, полтора часа”. Это что за бред? Мне кажется, у человека нет такого права. Он автоматически тем самым отдает себе в жизни роль второго плана. Какого черта? А главное, что он определяет свою жизнь. Человек должен это осознать. Вот прям в эту секунду, я не знаю, когда он это услышит, прочитает, должен осознать, что он главный герой, лучший. Если еще нет – сделай так, чтобы да. Все. Это очень просто.

И надо себя, конечно, любить. Хорошее отношение к себе – это твое здоровье. Ментальное, физическое, это все взаимосвязано. Нужно делать себе постоянно такой ментальный массаж. Мне часто говорят: “Анар, тебе не нужно делать комплименты, ты делаешь их себе сам”. Это правда. Но комплименты и от других тоже нужны, я артист и жутко тщеславный. Все, кто говорят, что артисты не тщеславны, лукавят. Но эта тщеславность в здоровой дозе очень даже движет вперед. Нужно себя хвалить. Не надо, может быть, это делать так публично, как я. У меня это часть фирменного юмора, на самом деле…

Откуда у вас такие экзотические имя и фамилия?

Я родился в Баку. Во мне шесть кровей. Но имя азербайджанское. Все время мне по-разному говорили, как оно переводится, но последнее, что я слышал (от моего тезки, водителя Uber, кстати), что все эти переводы в Яндекс и Гугл неправильные. “Анар” переводится как “понимающий”. Если так, то я согласен, потому что меня бесит, что я ни с кем не могу поссориться до конца. Потому что “по чесноку” я понимаю человека, с которым ссорюсь. И поэтому немного болею за него тоже. Это так невыгодно, когда хочешь выплеснуть отрицательные эмоции. Думаешь: “Блин, ладно, я понимаю тебя”.

Вы всегда были уверены, что вы хотите стать актером?

Ну вообще, было немного по-идиотски. Потому что на 4 года я, как будто забыл, что хочу стать актером. Я окончил художественную школу и, приехав в Москву, сразу поступил на бюджет в колледж ландшафтного дизайна. И я был так этому рад, что вообще забыл о том, кем я хочу стать. Я думаю: “А что было бы, если я поступил бы, например, в колледж Табакова в 15 лет?”. Я даже не знал о нем. Столица огромная, я весь такой потерянный… Это были, конечно, потерянные четыре года. Это не похоже на меня, я ни о чем не жалею обычно, но я пока не понял, зачем мне нужны были эти четыре года жизни. А так, нет, ну, конечно же, я просто всегда был в центре внимания. Кем мне еще быть? Кем-то публичным. А актером, наверное, потому что я с детства читал стихи на мероприятиях, делал это хорошо. Ну, плюс, цирк тоже. На сцене всегда. Я не принимал каких-то осознанных решений, все получилось очень естественно. Я доверяю событиям, которые происходят в моей жизни, потому что, мне кажется, если ты в гармонии с самими собой и с тем, что вокруг, то тебе вселенная никогда не подкинет какую-то фигню. Тебе надо просто довериться. Делать то, что нужно. Мне говорят: “Почему ты не продумал план и едешь туда, не знаю, куда…”. Я говорю: “Ну и что?”. Ну а зачем мне что-то знать? Что будет – то будет.

Вам сейчас 26, получается, вы застали 2000-е, относительно спокойное, благополучное, и фаза такого роста и накопления… Какие ощущения по поводу сегодняшнего времени?

Сложные ощущения. И это напрямую даже не связано с текущим моментом. Я осознаю себя человеком мира. Когда меня спрашивают: “Анар, а кто ты по национальности?”, я всегда игнорирую этот вопрос. Мне не сложно на него ответить, я не стыжусь своего происхождения, место, где я вырос, и мои предки имеют для меня большое значение. Но! Национальный признак меня как личность не определяет. Важно то, что я сделал и делаю в этой жизни. Поэтому я не понимаю, зачем люди задают этот вопрос и что им даст мой на него ответ.

Я обожаю европейское кино! Это отдельный мир, в который хочется попасть. Европейские актеры какие-то удивительные. К ним хочется тянуться, будто они небожители! Они для меня какой-то правильный профессиональный ориентир. И я бы хотел стать именно таким – актером, чьего уровня личности хочется достичь. И чьими глазами хочется взглянуть на мир хотя бы раз. Да и вообще мне нравится, как европейцы смотрят на жизнь и как любят и ценят свое время. Не количество часов на работе, а вообще – время, отведенное для жизни! Им важно сесть в этом кафе, выпить этот кофе, встретиться с этим другом, улыбнуться этому человеку. Это такие важные штуки – не пропускать жизнь, она ведь может исчезнуть в любой момент. Нам этому можно у них поучиться. Хотя, конечно, у каждого народа есть чему поучиться. Особенно актеру. Все в копилочку!

Чему можно научиться у русских?

Необыкновенной выносливости, всегда и во всем. Но вообще я считаю, что нельзя делить на категории, нельзя обобщать. Нельзя кого-то оценивать по национальному признаку, ориентации, цвету кожи. Потому что если вы делаете выводы о человеке по этим категориям, вы лишаете себя возможности увидеть личность! Личность человека. Она намного интереснее, многограннее и детальнее. Слишком много нюансов. Вообще, конечно, лучше наблюдать, а не оценивать . Но это сложно. Но я хочу призывать всех к тому, что нельзя, нельзя узко мыслить! Пока что не знаю, как.

Своим примером?

Наверное, да. Звучит самонадеянно, но я такой и есть. Мне важно показать даже не как нужно, а как можно. Потому что как “нужно” – это уже назидательность (Смеется).

Представьте, что все получилось. Как выглядит идеальная картина жизни?

Ну вот у меня есть две идеальных картины. Место жизни и место работы. Я бы хотел жить около моря. Но работать там невозможно, потому что, ну кто будет работать, когда ты живешь около моря? Поэтому место для работы, мне кажется, в моем случае должно отличаться от места для жизни. Во всяком случае, пока я строю карьеру. Потому что нужно пахать. А место для работы это, наверное, Нью-Йорк. Чтобы был еще больший темп, чем в Москве, и больше возможностей, каждую из которых я могу реализовать.

Море есть в Баку тоже.

Баку не совсем мое место, мне кажется. Во-первых, я не знаю азербайджанский язык. Во-вторых, у меня уж точно не восточный менталитет. Там будет сложновато и мне и со мной. (Смеется). Я хочу сниматься в европейском кино и в американских сериалах. Французское кино обожаю, потому что оно позволяет человеку убежать от реальности. Я из-за этого играю, я за этим смотрю кино. Чтобы убежать от того, что мне сейчас придется покупать карту “Тройка” в метро.

Анар Халилов в роли Альдо Ракана и Валентина Лялина в роли МэллитМне нравится европейское кино потому, что оно дарит сказку, иллюзию. От быта мы не денемся никуда, но не стоит ставить его во главу угла. Мне кажется, общество нереально вырастет, если мы будем мыслить не только категориями ежедневных потребностей. Почему бы нет? Даже если твоя профессия не связана с творчеством, ты всегда найдешь, как себя проявить.